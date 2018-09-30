شاهد… ليندسي لوهان تتعرض للصفع من سيدة سورية في موسكو

نشرت النجمة العالمية ليندسي لوهان فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” خلال تواجدها بموسكو، يكشف محاولتها إنقاذ عددًا من الأطفال اللاجائيين السوريين وذلك بعرضها ان تذهب الام واطفالها معها الى الفندق بدل البقاء في الشارع.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وظهرت لوهان بالفيديو الذي نشره موقع “TMZ”، وهي تخرج من سيارتها وفي اتجاهها لإحدى العائلات السوريات اللاجئات في موسكو، لتوجه لوهان عرضها على الام واطفالها بالذهاب الى الفندق دون الاب.

غير ان الام رفضت الاستجابه لطلبها وهو ما جعل لوهان تتهمها الام والاب بالإتجار بأطفالهم وتحدثت معه باللهجتين الإنجليزية والعربية، كما اتهمتهم بتشويه صورة العرب في الخارج.

وظلت لوهان تطاردهم إلى أن قامت الأم بلكمها في وجهها.

وانتهى الفيديو وليندسي تجهش بالبكاء مبررة أنها حاولت مساعدة هؤلاء الأطفال.

ولاقى الفيديو جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول إذا ما كان ما فعلته لوهان صحيحاً، أو أنه ليس شأنها من الأساس.