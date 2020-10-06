تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زفاف رجل الاعمال السوري باسل سماقية ظهر فيه الفنان المصري ماجد المصري خلال محاولته التقاط صورة تجمعه بالعروسين

وكان العريس وعروسه يلتقطان صورة بها الفنان محمد رمضان، حيث ظهر ماجد المصري وهو يقترب للوقوف الى جانب العروسين غير انه قام بالابتعاد بعد ملاحظته لوجود الراقصة جوهرة أمامه وبدت على ملامح المصري الاشمئزاز، بعدما رأى جوهرة ثم ابتعد منسحبًا من الصور.

وحضر ماجد المصري الحفل مع زوجته رانيا أبو النصر، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أما الراقصة جوهرة فقد نشرت مقطع فيديو لها من حفل الزفاف حيث ظهرت وهي ترقص على انغام الفنان اللبناني راغب علامة.