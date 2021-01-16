تصدر اسم الفنان ماجد المهندس ترند موقع تويتر بعد الحفل الذي أحياه مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء امس الجمعة على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مشيدين بأداء ماجد المهندس ولكن اكثر ما لفت الانتباه كانت رومانسيته وطريقة تعامله مع كل من الاعلامية انابيلا هلال، التي قدمت الحفل، والفنانة نجوى كرم.

فقد شرت أنابيلا مقطع فيديو عبر حسابها بـ”انستقرام” من كواليس لقائها بـ ماجد حيث ظهر وهو يقبل يدها، علقت عليه قائلة: “بشوق وحماس اقدم االليلة البرنس”.

كما نشر الاعلامي عماد هواري مقطع فيديو رصد لقاء ماجد المهندس ونجوى كرم في كواليس الحفل حيث ظهر ايضا وهو يقبل يدها.

وقد تناقل المغردون هذه المقاطع مشيدين بطريقة تعامل ماجد المهندس الراقية مع النساء.

كما أظهر احد المقاطع حالة التفاعل مع أغاني ماجد المهندس، من جانب فتاة من إحدى معجبات المهندس حيث رقصت على أغنيته ثم غازلته من خلال وضعية إيموجي “القلب” التي صنعتها بيدها.

من جهته بادلها “المهندس” ذات اللقطة بعدما لاحظ مغازلتها، وأرسل لها “قُبلة”.