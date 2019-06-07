شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟!

نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة طريفة له جمعته بزوجته رنا الحريري وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهر باسم ياخور في الصورة واضعا يده على رقبة زوجته كأنه يحاول خنقها وعلق قائلا: “هلكتني مشان سيلفي وما كان يزبط هالسيلفي .”
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باسم بعد ٧ محاولات سيلفي فاشلة 🤪 Bassem after 7 unsuccessful selfies 🥴 #selfietime #husband #love #patience #السيلفي_الأخير @bassemyakhour
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بدورها نشرت رنا الحريري نفس الصورة وعلقت قائلة: “باسم بعد ٧ محاولات سيلفي فاشلة”.