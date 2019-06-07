الصفحة الرئيسية فن شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟!

شاهد.. ماذا فعل باسم ياخور بزوجته بعد 7 محاولات سيلفي فاشلة؟!

بواسطة -
0 15
باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة طريفة له جمعته بزوجته رنا الحريري وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهر باسم ياخور في الصورة واضعا يده على رقبة زوجته كأنه يحاول خنقها وعلق قائلا: “هلكتني مشان سيلفي وما كان يزبط هالسيلفي .”

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

باسم بعد ٧ محاولات سيلفي فاشلة 🤪 Bassem after 7 unsuccessful selfies 🥴 #selfietime #husband #love #patience #السيلفي_الأخير @bassemyakhour

A post shared by 𝕽𝖆𝖓𝖆 𝕬𝖑𝖍𝖆𝖗𝖎𝖗𝖎 رنا الحريري (@rana_alhariri) on

/

بدورها نشرت رنا الحريري نفس الصورة وعلقت قائلة: “باسم بعد ٧ محاولات سيلفي فاشلة”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.