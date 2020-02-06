شاهد.. ماذا قالت الراقصة دينا عن علاقتها بالرجال بعد سبع زيجات فاشلة؟!

تحدثت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن طبيعة علاقتها بالرجال معترفة انها تكرر اخطائها بشكل دائم في طريقة اختيارها للرجل في حياتها.

وقالت دينا، خلال حلولها ضيفة في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” مع الاعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة على قناة “سي بي سي”. ان حدادها على الرجل هو ثلاثة ايام فقط وفي اليوم الرابع تكمل حياتها كأن شيئا لم يحصل.

وعن احتمال ان تعتزل الفن من اجل رجل، قالت دينا: “أنا أتعلمت في حياتي أن لا أحد يضحيلي ولا إني أضحي لحد، التنازل بيجبرك أنك تفضلي كل شوية تقولي أنا عملت عشانك، كلهم بيتغيروا بعد الجواز.”

واضافت دينا: “الفنان عامل زي الطير محدش يقدر يحبسه، مش لازم كل الوقت نبقى كابسين بعض عشان نرضى بعضينا، وبعترف إني بكرر أخطائي في اختياري للرجالة”.

يذكر أن دينا، تزوجت 7 مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال سمير عبدالله، وهو الزواج الذى ظل لأعوام سرا، وتم الكشف عنه بعد أن قامت دينا برفع قضية فى المحكمة للحصول على الطلاق من سمير مؤكدة أنها ندمت على هذا الارتباط، وبعد حصولها على الطلاق أعلنت اعتزالها الرقص، ولكن بعد عدة شهور تراجعت عن قرارها.

الزواج الثانى كان من المخرج الراحل سامح الباجوري، والذى رزقت منه بابنها الوحيد علي،كما تزوجت 3 مرات من خارج الوسط الفنى ومنها زواج من شاب لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة من عقد زواجهما، وهو نفس ما حدث مع قصة زواجها من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، وهو الارتباط الذى استمر لأكثر من 5 سنوات ولم يعرف به أحد إلا بعد فضيحة الـ”سى دى” الشهيرة.

وبعد عدة تجارب زواج فاشلة، ارتبطت دينا عام 2011 بزوجها الأخير رجل الأعمال وائل أبو حسين، والذي انفصلت عنه ايضا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.