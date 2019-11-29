شاهد.. ماذا قالت بلقيس عن فتور علاقتها بـ احلام؟

تحدثت الفنانة بلقيس عن علاقتها بالفنانة احلام خاصة بعد عدم ظهورهما معا منذ فترة ما اثار تساؤلات حول وجود فتور بين النجمتين.

وأكدت بلقيس، في مقابلة مع الاعلامي عماد هواري على هامش مشاركتها في موسم الرياض في السعودية، وردا على سؤال ان كان هناك فتورا في علاقتهما ان علاقتها بأحلام جيدة قائلة “ما في بيني وبينها الا كل خير”.

وتابعت “نحنا نلتقي كثير خلف الكواليس وللاسف ومن سوء حظي انا ما بلتقي فيها بحفلات او امام الكاميرات ولكن بتصير بيني وبينها لقاءات كثيرة في الكواليس واتمنى لها دائما كل الخير”.

واضافت بلقيس: “مش حابة ابدا تفعل اشياء وقيل وقال وافكار سوداوية او اوهام بيني وبينها او بيني وبين اي فنانة اخرى من قبل اطراف ثالثة”.