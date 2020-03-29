شاهد.. ماذا قالت مريم نور عن الكورونا قبل 8 سنوات؟

نشرت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة مقطع فيديو لمقابلة قديمة أجرتها مع مريم نور قبل 8 سنوات، تم التطرق حينها إلى فيروس كورونا.

وعلقت كارين سلامة على الفيديو كاتبة: “كنا نتحدث انا وضيفتي مريم نور عن فيروس كورونا يللي كان موجود. هلق أكيد كلنا منعرف إنو كورونا المستجد يللي عم منعاني منه اليوم هو النسخة الجديدة منه”.

وتساءلت سلامة عن غرابة الموضوع: “بس الغريب بالموضوع انو ليش بوقتها ما انتشر مع انو كان عنده نفس الصفات؟”.

وكانت مريم نور قد تحدثت حول فيروس كورونا قبل 8 سنوات بعدما حلت ضيفة على برنامج “من برأيك” الذي عرضه حينها “تلفزيون المستقبل”، قائلة: “سمّوها كورونا مورونا. سنة 1974 كان هناك 11 إصابة به في منطقة الهرمل في شمالي البقاع. وأيضا كان هناك 6 إصابات في السعودية، وكلها شفيت”.

يذكر ان فيروس كورونا التي تحدثت عنه مريم نور حينها هو الفيروس الذي يعرف باسم “فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسي” او ” اختصارًا MERS-CoV”.