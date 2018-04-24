شاهد.. ماذا لو تغيرت ملامح مشاهير العالم من الرجال في صورة إمرأة؟

لكل إنسان قسامات وجه تميزه عن الآخر، وملامح خاصة تبدو كعلامة مميزة له، وبالطبع هناك اختلافات واضحة في ملامح الوجه بين السيدات والرجال بشكل عام، ولكن.. ماذا لو تخيلنا بعض مشاهير العالم في صورة سيدات؟ فكيف سيتغير الشكل؟.

نشرت صحيفة “برايت سايد” البريطانية، صورا لبعض مشاهير العالم من الرجال، مع تخيل صورتهم إذا تجسدوا في صورة إمرأة، مع وضع اسماء إفتراضية عند تحولهم، مثل دونا ترامب بدلًا من دونالد ترامب، وديانا جونسون بدلًا من دوين جونسون، وريبيكا باتنسون بديلًا لروبرت باتنسون، وفلادا بوتين بدلًا من فلاديمير بوتن، وجورجينا كلوني بديلًا لجورج كلوني.

رايان جوسلينج بطل فيلم لالا لاند

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

ليوناردو ديكابريو

جورج كلوني

برادلي كوبر

روبرت باتينسون

دوين جونسون ” The Rock”