شاهد.. ماغي بو غصن تصدم باسم ياخور بحديثها عن علاقة حب بينهما!

فاجأت الفنانة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ زميلها الفنان السوري ​باسم ياخور​ اثناء حلولها ضيفة على برنامجه “أكلناها” بحديثها عن علاقة حب سابقة بينهما

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فقد قالت ماغي بو غصن موجهة كلامها الى باسم ياخةر: “خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب انا واياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخراً أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟”، مما جعل ياخور يندهش بشدة.

وبعد تردد قال باسم ياخور: “ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه انك تقضي عليي نهائياً”.

واضاف: “شو هالمزحة هي”، فعادت بو غصن وأوضحت لباسم ياخور انها تمزح معه وقالت له: “اكيد عم امزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومتل الأخوة”، وكشفت له ان زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته به على الهواء.