شاهد.. مايا دياب تسقط ارضا بعد مقلب من ماجد المصري وحسن الرداد يحتضنها!

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو لمقلب تعرضت له في كواليس مسرحية “لوكاندة الأوباش”.

وتظهر مايا دياب في الفيديو وهي تجلس على طاولة، بينما يمازحها الفنان ماجد المصري ويقترب منها بشكل مفاجئ من الخلف صارخا “يا لهوي”،ي مما أدي إلى سقوطها من الكرسي علي الأرض فزعًا، وسقط الفنان حسن الرداد محاولا إنقاذها.

وعلقت مايا دياب ساخرة، على الفيديو قائلة: “طلعوا أوباش بحق وحقيق”.

“لوكاندة الأوباش” عمل مسرحي كوميدي استعراضي يعرض ضمن موسم الرياض الترفيهي من بطولة مايا دياب و حسن الرداد و ماجد المصري وهالة فاخر وحمدي الميرغني وأوس أوس والمذيعة إنجي علي والمطرب الشعبي سعد الصغير وبدرية طلبة وحسن عبد الفتاح .. وعدد من المواهب الشابة وهي من إخراج د.أشرف زكي وتأليف ومحمد عز وأحمد فوزي.