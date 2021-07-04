شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة سقوطها في كواليس حفلها ”إكسبلور“، الذي تحييه اليوم السبت.

وظهرت مايا دياب في مقطع الفيديو وهي تركب عجلة ذكية طراز ”هاف بورد“، وتتحرك بها وهي تغني أغنيتها ”أحلى كلام“.

وبدا على مايا وكأن ثباتها اختل على العجلة، لتفقد توازنها بشكل سريع وتسقط على الأرض في مشهد أقرب للتمثيل، بحسب متابعين علقوا على المقطع.

من جهتها، قالت مايا تعليقاً على المشهد: ”دائما هناك شيء ممتع ومؤلم أثناء تصوير حفلتي اكسبلور“.

وتعرضت الفنانة اللبنانية لسيل من الانتقادات بعد نشرها المقطع عبر ”إنستغرام“، حيث انتقد كثيرون ما اعتبروه تمثيلاً لسقوطها.