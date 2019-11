شاهد .. مايا دياب وحسن الرداد يرقصان على ” عايم في بحر الغدر “

View this post on Instagram

أوقات مجنونة مع @hassanelraddad واللي جاي أحلى ..استنونا.. #لوكاندة_الأوباش و #floss أنا وحسن🤪🤣🤣🤣🤣 #مصر #بيروت #القاهرة #لبنان #موسم_الرياض #المملكة_العربية_السعودية @hamdybadr @craftmediaofficial