شاهد.. ما الذي جمع موديل روز بـ باريس هيلتون وكريس جينر

نشرت الفاشينيستا السعودية موديل روز عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عدّة صور لها بإطلالة حمراء ظهرت فيها برفقة باريس هيلتون وكريس جينر وذلك خلال حفل افتتاح رسمي لتطبيق The Glam App.

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وأرفقت موديل روز صورها بتعليق قائلةً: “لقد قضيت وقتًا ممتعًا في حفل الإطلاق الرسمي لتطبيق glam، لقد كان شرفًا لي أن ألتقي بمثل هؤلاء المشاهير المذهلين”.

جدير بالذكر أن The Glam App، هو تطبيق عالمي يتيح مجتمعًا من مصففي الشعر والمكياج والأظافر، حيث يضم مجموعة من كبار المتخصصين في تلك الأشياء، ويحضره الكثير من النجوم العالميين، والتي كانت آخرهم النجمة باريس هيلتون.