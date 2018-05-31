شاهد.. محمد السبكي يتحدث عن خلافه مع هيفاء وهبي والمبلغ الذي يريده منها.. ماذا عن مونيكا بيلوتشي

أثار المنتج محمد السبكي ضجة كبيرة بعد التصريحات التي كشفها عن تفاصيل خلافه مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأشارت خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” إلى أنه كان يريد أن يصنع من وهبي نجمة سينما بعد تعاونهما في فيلم “حلاوة روح”، وقال: “تعاقدنا على إنتاج فيلم آخر بعدها، وجاءت لتخبرني أن المخرج سامح عبد العزيز عرض عليها المشاركة في فيلم له كضيفة شرف”.

وتابع: “حذرتها أن تقبل بذلك لأن الفيلمين كانا سيعرضان سوياً في موسم العيد، وبالتأكيد الفيلم الثاني سيستغل وجود وهبي به في الدعايات، وكذلك الفيلم الأول الذي تقوم ببطولته”.

وأضاف: “كانت هي وقتها منشغلة بتصوير مسلسلها الرمضاني، ولكنها بالفعل قامت بالتصوير مع عبد العزيز، ما يعد إخلالا لاتفاقها معي، وقدمت شكوى بها في نقابة الممثلين، ودفعت لي منذ أيام الشرط الجزائي، ويتبقى لي مبلغ 20 ألف دولار لديها”.

من جهة ثانية، لفت السبكي أثناء الحلقة إلى أنه تحدث مع النجم العالمي فان دام، للمشاركة في فيلم “حرب كرموز”، لكن الأخير طلب 800 ألف دولار نظير المشاركة، فاستدعى سكوت ادكينز الشهير بـ “بويكا”، مقابل 300 ألف دولار.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلن السبكي أن الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ستشارك في فيلمه المقبل، ولكن لم يتم الاتفاق على المقابل المادي بعد .