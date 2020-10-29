نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو في وصلة نزال له مع حيوان “اللايجر” عبر حسابه على موقع إنستجرام في محاولة شد الحبل من فمه.

وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش”، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.

كما تلقى محمد رمضان التهاني من متابعيه حيث كتب احدهم “ما انت نمبر ون معقول ما تفوز” وقال اخر “انت اول واحد فكل حاجه يارمضان ابطال عالم اى بس”.

يذكر أن حيوان اللايجر يقع على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، وهو حيوان من فصيلة القطط ظهر فى عام 2007 عن طريق تهجين بين ذكر الاسد وأنثى النمر فى امريكا الحيوان يعتبر ضخم جدا بالنسبة لأبويه و قوي البنية لاكن ضخامته تمنعه من العيش في البرية