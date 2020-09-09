شارك الفنان المصري ” محمد رمضان ” يوم أمس الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بدعم ضحايا الحروق تحت إشراف مستشفى ” أهل مصر ” .

وشهد المؤتمر دخول محمد رمضان في نوبة من البكاء أثناء إلقاء كلمته على المسرح وذلك بعد عرض مقطع فيديو قصير عن بعص الحالات التي تتبناها المستشفى وقصصهم .

وقال رمضان إن أي نجاح تم تحقيقه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور وهو ما يدفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك .

كما أشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة أهل مصر لرعاية ضحايا ومصابي الحروق .. وأكد على أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها ليس فقط بالدعم المادي ولكن بتقديم الدعم المعنوي لهم خاصة ضد التنمر الذي يعانون منه على مدار مراحل حياتهم المختلفة سواء في الدراسة أو العمل .

وأشار محمد رمضان خلال المؤتمر إلى إطلاقه لخط كمامات أطلق عليه إسم ” MR1 ” والذي سوف يخصص 5 بالمئة من ريعه لمؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم ضحايا حوادث الحروق .