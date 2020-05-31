حتفل الفنان المصري محمد رمضا، بزفاف شقيقته إيمان على زوجها حسام حامد، وذلك بعد مرور أسبوعين على الاحتفال بعقد قرانها.

وأقيم حفل الزفاف وسط حضور المقربين من الأسرتين في فيلا خاصة، وقد نشر محمد رمضان صورا له مع شقيقته وهما يضعان الكمامات وعلق كاتبا: “مبروك لحبايبي عقبال عندكم جميعاً”.

كما تم تناقل مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف ظهر فيه محمد رمضان وهو يرقص مع شقيقته ايمان وسط عدد من الحضور.

وكانت إيمان رمضان قد قد احتفلت بعقد قرانها يوم 19 مايو وسط حضور المقربين منها فقط التزامًا بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت إيمان صورًا من عقد قرانها أظهرت مدى سعادتها برفقة زوجها حسام حامد، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث تركت رسالة لزوجها قالت فيها: “حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب”.