أجرى الفنان ” محمد صبحي ” مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” تحدث من خلالها عن أزمة فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها العالم أجمع في الوقت الحالي .

وأكد محمد صبحي على أن ثقافة المواطن لابد أن تتغير ويدرك بنفسه كيفية تعامله مع هذه الأزمة .. وإنه لا يصح أن يظهر الفنانون على الشاشة في هذا التوقيت لنصح الناس بأن يغسلوا أيديهم .

فقال : ” مش معقول نجيب الفنانين عشان يقولوا للناس والنبي إغسلوا إيديكم والله عيب ” .

وأشار إلى إنه رفض الظهور في وقت سابق لتوجيه الناس لهذا السلوك لأن هذا الدور كان لابد أن ينفذ خلال السنوات الماضية مثلما فعل هو في أعماله .

وعلق على ذلك قائلا : ” آسف إزاي أعلمهم دلوقتي غسيل الإيدين .. أمال كنا بنعمل إيه في 30 سنة فاتوا لسه هيتعلموا دلوقتي ” .

وأضاف محمد صبحي أنه لا يصح أيضا أن ‏ينصح الفنان جمهوره بالالتزام بالحظر المنزلي في حين أنه لم يلتزم به أولا .

وعن إطلاق إسم ” الجيش الأبيض ” على الأطباء قال : ” محدش يقولي الجيش الأبيض ولا الأحمر ولا الأصفر .. مينفعش أقول على الأطباء الجيش الأبيض .. لأ دول أطباء وممرضين أجلاء اسمهم ‏كده جيشنا العظيم إسمه جيش ” .