حل الفنان السعودي محمد عبده ضيفا على الاعالمي علي العلياني ضمن برنامج “معيدين معكم” على قناة “ام بي سي” حيث تحدث عن فترة العزل المنزلي.

وقال محمد عبده إنه رب ضارة نافعة وأن الأولاد والعائلة فرحين بجلوسه الدائم في المنزل وتابع ممازحا “ما بقي بيجاما ما لبسناها ما بقي توب ما لبسناه واولادي طلعوا عشرة كنت حاسبهم تسعة كل يوم اعد فيهم”.

واضاف محمد عبده “الحمدلله صحيح اننا محاصرين في بيوتنا لكن بين اولادنا واهنا ومنشوفهم وبشوفونا ومناكل كويس ونلبس كويس”.

عدد أبناء محمد عبده

يذكر ان محمد عبده لديه 7 أبناء من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال كما لديه ثلاثة ابناء من زوجته الثانية هم خالد عام 2013، وعالية عام 2016، والعنود عام 2018.