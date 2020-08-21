روى فنان العرب محمد عبده قصةً، كشف من خلالها كيف أعطى ابنته نورة درساً بعد أن أهانت السائق لدرجة جعلته يبكي.

فقد نشرت قناة “روتانا خليجية” مقطع فيديو، يتضمَّن مقابلةً نادرة مع محمد عبده، يظهر فيها وهو يحكي تفاصيل ما حدث، قائلاً: “كانت ابنتي نورة في المرحلة الإعدادية، أو الثانوية تقريباً يوم تعطلت بها السيارة، فذهب إليها السائق بسيارة أخرى، تُستخدم للمقاضي”.

وأضاف “السيارة الأخرى كانت جديدة، لكنها رفضت أن تعود معه، وأهانت السائق حتى جاء إلي يبكي”.

وأردف فنان العرب “أمرتُ سائقي بأن يأخذها في اليوم التالي إلى المدرسة، وألَّا يعود إليها ليأتي بها إلى البيت، لأنني قررت أن أذهب بنفسي وأعيدها من المدرسة بالسيارة ذاتها التي رفضت أن تستقلَّها في اليوم الماضي، وأهانت السائق بسببها، وقبل خروجها من المدرسة، خرجتُ من سيارتي تلك، وجلستُ فوق كبوت السيارة، وكل مَن شاهدني من الحاضرين، جاء إلي، واحتفى بي، وعندما رأتني ابنتي، حاولت أن تعود، فطالبتها باستقلال السيارة معي”.

وتابع فنان العرب: “قلت لها: شوفتي الناس أد إيه فرحانين بمحمد عبده.. ما طالع في السيارة.. والله ما طالع فيها.. طالع في محمد عبده فالإنسان من مخمره لا من مظهره فتواضعي للناس وتعاوني مع الناس وتحلي بأخلاق عائلتك”.

وقد لاقت قصة محمد عبده وابنته نورة تفاعلا واسعا من قِبل رواد الـ “سوشال ميديا” الذين أشادوا بموقف الفنان محمد عبده، وطريقته في تعليم ابنته معنى التواضع، منوهين بأنه موقف تربوي وأبوي جيد، ووصفه عديدٌ منهم بـ “الفنان الأسطورة”.