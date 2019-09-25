شاهد.. محمد علي يهاجم عمرو دياب ومحمد هنيدي بسبب تركي ال الشيخ!

وجه الفنان والمقاول المصري، محمد علي هجوما ضد مجموعة من الفنانين المصريين مثل عمرو دياب ومحمد هنيدي بالإضافة إلى الإعلامي عمرو أديب وذلك بسبب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد علي قال فيه: مين تركي ده الي فشخ النادي الأهلي ونادي الزمالك وللأسف جاب كل المطربين ونجومنا الي شبعانين فلوس اقعدهم قدامه على الواقف وإلى جانبه عمرو أديب يدفعهم للتوقيع، ناقصكم فلوس؟

وتابع محمد علي: “طيب احضروا مؤتمر حلو حاجة كدة بريستيج أنتم نجوم مصر، رجل يمضيكم على 10 أعمال ويمضي ده على 20 أغنية الرجل جاي يستثمر يمضي كل واحد على حلقة وعلى أغنية واقفين تمضوا معاه يا نجوم مصر عشان الفلوس، ماكفكوش الفلوس؟ ماكفكوش شهرة؟ ده ربنا كارمكم آخر كرم..”

وأضاف محمد علي مخاطبا الفنانين: “ليه كده؟ ناقصكم ايه؟ مين تركي ده الي قلب مصر الي يهز نادي الأهلي ونادي الزمالك قلب مصر بـ100 أو 200 مليون؟ وبغنيله عمرو أديب وأحمد موسى..”