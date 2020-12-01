نشرت الراقصة ” جوهرة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري برفقة الفنان ” محمد منير ” .

وذلك بعد لقائهما بالصدفة في أحد الأماكن العامة وحرصت جوهرة على التقاط بعض الصور معه .. وأشارت في تعليقها على أحد الصور عن مدى سعادتها بلقائه فكتبت قائلة : ” هذا شرف لي مع الملك ” .

ولاقت الصور تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وأثار ظهور الكينج محمد منير الجدل بين المتابعين حيث ظهر بوزن زائد وتساءل المتابعون عن السبب وراء ذلك .

وجاءت تعليقات الكثيرون الذين أرجعوا الأمر إلى قضائه فترة الحجر المنزلي مؤخراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .