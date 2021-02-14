فاجأت الفنانة المصرية ليلى علوي، جمهورها بفيديو جديد لها ظهرت فيه مع الفنان محمد منير، أثناء تواجدهما بأحد الاستوديوهات لتسجيل أغنية جديدة من ألبومه “باب الجمال”.

ظهرت علوي في الفيديو، وهي ترقص على غناء الكينج لأغنية “علي صوتك بالغنا”، وبجانبها الفنان جالسًا على كرسي، وعلقت قائلة: “الكينج محمد منير وبروفه مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وأنا أولهم.. الكبير كبير.. بنحبك يا منير”.

وفي ختام الفيديو ظهر “الكينج”، وهو يقبل يد ليلى علوي، وهو ما دفع الأخرى للرد عليه بتقبيل رأسه وسط الحضور من أصدقائهما.

وتأتي زيارة علوي للفنان محمد منير، بعد كل من الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، والفنانة إلهام شاهين وعائلتها،