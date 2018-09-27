شاهد.. محمد هنيدى يسخر من هزيمة الريال و ليفربول وبرشلونة

سخر الفنان المصري محمد هنيدى من هزيمة برشلونة و ريال مدريد فى الدورى الأسبانى، بينما لحقهم آيضا فريق ليفربول الإنجليزى، حيث خسر فى على ملعب “أنفليد” من فريق تشيلسى 2 -1 فى كأس الرابطة الإنجليزية.

كعادته دائما، سخر هنيدى عن طريق نشر كوميك من فيلمه أمير البحار، وسط تفاعل كبير من جمهوره على السوشيال ميديا.

يذكر أنه للمرة الأولى منذ 4 يناير 2015 ، تلقى فريق برشلونة الإسبانى، خسارة مفاجئة أمام مضيفه ليجانيس، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”، كما خسر آيضا ريال مدريد تلقى فريق ريال مدريد الإسبانى، هزيمة مذلة أمام مضيفه إشبيلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، وهزم آيضا فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف فى كأس الرابطة الإنجليزية.