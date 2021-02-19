أشعل الفنان محمد هنيدي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في أحد الإعلانات التجارية بأغنية بطريقة فن الراب، الأمر الذي دفعهم للتساؤل عن إمكانية دخوله عالم الغناء أسوة بمحمد رمضان وأحمد الفيشاوي، خاصة وأن طريقته في تقديمها لاقت استحسان شريحة عريضة من المتابعين. وتداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع كليب الإعلان والذي يحمل اسم “باظظ”، ويقدمه هنيدي بطريقته الكوميدية، حيث استخدم فيه بعض الحركات التي يعتمدها محمد رمضان في أغانيه والمشاعة بشكل كبير في فن الراب، وظهرت في كليب الفيشاوي نمبر 2 الذي طرحه مؤخرًا.

وانهالت التعليقات عليه، فقال متابع: “‏محمد هنيدي في حتة تانية خالص السين كله نكش في ديسات و هو هيعمل الـWave الجديدة”.

محمد هنيدي في حتة تانية خالص السين كله نكش في ديسات و هو هيعمل الWave الجديدة @OfficialHenedy pic.twitter.com/rUUtz3pPH6 — Ahmed AbdelSalam | Solly (@Saysollyy) February 19, 2021

كما علق متابع آخر: “‏إعلان محمد هنيدي بتاع مولتو احلى من تراك الفيشاوي”. وأضاف ثالث :”‏هو محمد هنيدي ماله قلب على Eminem في إعلان مولتو الجديد ليه كده؟”. وعلق متابع: “‏بحب خفة دم محمد هنيدى واعتقد ده اكتر ممثل عرف يضحكنى فى حياتى هو وعادل امام طبعا”. وأضاف آخر :”‏سيبكم من الرابرز بتوع السين رمضان والفيشاوي احنا عايزين هنيدي ومحمد سعد يدسوا بعض وهتبقي ملحمة”.

سيبكم من الرابرز بتوع السين احنا عايزين هنيدي و محمد سعد يدسوا بعض و هتبقي ملحمة — محمد النحاس (@bKJz8JJc8D3zVRp) February 19, 2021

من جانبه علق محمد هنيدي على الإعلان عبر صفحته بتويتر، قائلا: “‏باظظ خالص .. هنيدي قادم لساحة الراب مع مولتو الباظظ خالص..بسرعة امينم واداء دريك وابداع كانييه ويست .. ودي البداية “.

باظظ خالص .. هنيدي قادم لساحة الراب مع مولتو الباظظ خالص

بسرعة امينم واداء دريك وابداع كانييه ويست .. ودي البداية pic.twitter.com/ckYCpirIpK — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 18, 2021

يذكر أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة “نمبر 2″، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، متبعًا نهج مواطنه الفنان محمد رمضان نفسه في طريقة تصوير الكليبات، التي تعتمد على رقص مجموعة من البنات والشباب في أماكن تشبه صالات “الديسكو”. وحظي الكليب بردود فعل واسعة فور طرحه، وظهرت المقارنات وحملات الدعم بين مؤيدي الفيشاوي ورمضان، فمحبو الأخير قالوا إن الأول يريد أن يسير على أكتاف نجم “نمبر ون” حتى يبقى اسمه متداولًا بكثرة، ومتصدرًا الترند عبر مواقع التواصل. “نمبر 2” من كلمات “تي” وألحان وزة منتصر، والإخراج الأول لأحمد الفيشاوي، وإنتاج شركة الريماس.