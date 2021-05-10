حل الفنان المصري محيي إسماعيل، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة الذي تقدمه يوميًا في رمضان على شاشة تليفزيون المحور.

وكشف محي إسماعيل، خلال الحلقة، تفاصيل موافقته على الظهور في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان، قائلا: “والمصحف الشريف مكنتش رايح له، وهو أخطأ لما زقني في المياه، أنا مبعرفش أعوم، وطول الحلقة كنت بعيط وبقوله أنا بخاف من المياه، فهو زقني”.

وأضاف إسماعيل: “العنف أصبح جزء جامد جدا من تركيبة المجتمع، لدرجة إن في طفلة صغيرة قاعدة جنبي بتتفرج عليّ، فبتضحك، ولما سألتها، قالت لي بص رامز بيعمل فيك ايه .. لأنها طول النهار بتتفرج على الألعاب اللي فيها عنف، فبقى شيء عادي”.

وتابع محي إسماعيل: “ظهوري مع رامز موقف وعدى، أو موقف وأعديه برغبتي أنا”.