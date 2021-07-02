فاجأ مغنى الراب الفرنسي تونسي الأصل المعروف بإسم Brulux متابعي أحد البرامج التونسية، برد فعله حين تحداه المذيع إنه لا يعرف شيئاً عن الاسلام او القران.

وكانت البداية حين قال الإعلامي التونسي سامي الفهري، ل Brulux حين استضافه عبر برنامجه (فكرة) عبر قناة (الحوار التونسي)، إنه كونه مغني راب فهو لا يعرف الإسلام ولا يحفظ أي شيء من القران.

وتابع الفهري: “كونك رابر يقال إنك بعيد عن الإسلام، وعنيف وتحكي عن الأشياء الخايبة في المجتمع، ولا تعرف أن تقول حتى جملة واحدة من القرآن”.

وأنكر Brulux هذه التهم وقال: “أنا أعرف القرآن ورضعت الإسلام في طفولتي”، ليفاجئه سامي الفهري بإعطائه المايك قائلاً: “تحفظ قرآن؟ اقرأ”.

وبدأ Brulux بتلاوة آيات من سورة الإسراء وسط دهشة سامي الفهري الذي قال حين انتهى من التلاوة: “أشوفك تحفظ قرآن وتجود كمان”.

ليجيب Brulux: “من لم يتغنَ بالقرآن فليس منا، حفظت القرآن في باريس، في مدرسة الشيخ الهمامي رحمه الله، وختمت القرآن حين دخلت المدرسة”.