شاهد.. مراد يلدريم أفضل مقدم برامج.. ولوك زوجته لم يلق إعجاب متابعيه

فاز النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» بجائزة أفضل مقدم برامج عن برنامج «منّ سيربح المليون» في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين بإسطنبول.

مراد الذي تألق ببدلة كلاسيكية براقة في الحفل، اصطحب زوجته المغربية إيمان الباني التي حضرت بـ«Jumpsuit» أسود ذو كتف واحد، وتزينت بماكياج بسيطـ وهي الطلّة التي لم تلق اعجاب عدد كبير من فانز النجم التركي، مؤكدين أنها لم تحسن اختيار «لوك» حفل تكريم زوجها.

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثاني بالمغرب يوم 21 يناير 2017.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «ملكة الليل» آخر عمل درامي قدمه مراد على الشاشة بمشاركة الفنانة التركية مريم أوزيرلي، بينما شارك النجم التركي حديثاً في بطولة فيلم جديد بعنوان «العقرب».

