شاهد.. مروان خوري للدكتورة خلود: “شو هالصوت الحلو”

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو للقائها بالفنان اللبناني مروان خوري في مدينة جدة السعودية مع زوجها الموديل امين.

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وعبرت خلود عن سعادتها بلقاء مروان خوري الذي أشاد بدوره بصوتها بعد ان دندنت احدى اغانية قائلا “شو هالصوت الحلو”.

وكان مروان خوري قد احيا الجمعة مع الفنان المصري هاني شاكر وعازف القانون العالمي ايتاش دوغان ليلة طربية وموسيقية على المسرح الروماني في واجهة جدة البحرية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

وقد علق مروان خوري على اجواء الحفلة قائلا “كانت ليلة غير شكل وانبسطنا فيها ليتكم كنتم موجودين”.