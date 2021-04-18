أثارت الفنانة السورية، المقيمة في الامارات، مروة راتب موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطها بشكل مفاجىء وبطريقة غريبة أثناء قيامها بتصوير احد الاعلانات عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر مروة راتب وهي تقف خلف شخص قبل ان تسقط بشكل مفاجىء لتنفجر بعدها من الضحك.
وقد تناقل عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط موجة من السخرية من المتابعين بينما اتهمها اخرون بأنها تقصدت هذه الحركة.
وكانت مروة راتب قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو أكدت فيه انها معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتابعوها بسبب مظهرها او مفاتنها حيث قالت “البعض يقولون ان الناس يتابعونها عشان يشوفون مدري شو وعشان كذا وعشان كذا” .
وتابعت “جالسة في بيتنا وجلابية بيت ومحتشمة وساترة امري واموري تمام ومئة الف مشاهدة في ساعة واحدة تبارك الرحمن ما شاء الله وعين الحسود فيها عود”.