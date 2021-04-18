أثارت الفنانة السورية، المقيمة في الامارات، مروة راتب موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سقوطها بشكل مفاجىء وبطريقة غريبة أثناء قيامها بتصوير احد الاعلانات عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر مروة راتب وهي تقف خلف شخص قبل ان تسقط بشكل مفاجىء لتنفجر بعدها من الضحك.

سقوط مروى راتب أثناء اعلانها pic.twitter.com/wd0NhNDlba — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 18, 2021

وقد تناقل عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط موجة من السخرية من المتابعين بينما اتهمها اخرون بأنها تقصدت هذه الحركة.

شوفي حركت عيونها وضحكتها قبل الحركه واضح هي الي متعمده شووو pic.twitter.com/1kLTqEpUqZ — Tariq Alharbi (@tarekoa1) April 18, 2021

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ياربي — د.سَاره (@xiii_ol) April 18, 2021

وكانت مروة راتب قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو أكدت فيه انها معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتابعوها بسبب مظهرها او مفاتنها حيث قالت “البعض يقولون ان الناس يتابعونها عشان يشوفون مدري شو وعشان كذا وعشان كذا” .

وتابعت “جالسة في بيتنا وجلابية بيت ومحتشمة وساترة امري واموري تمام ومئة الف مشاهدة في ساعة واحدة تبارك الرحمن ما شاء الله وعين الحسود فيها عود”.