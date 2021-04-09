أثارت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتغزل بنفسها وتصف جمالها بأنه بدوي اصيل مع خشم اوروبي.

وقالت مروة راتب: “من قصة عيوني النجلاء ينعرف اني بدوية لأن هذه العيون وهذه الرسمة وهذه القصة خاصة بقبيلة معينة من عرب معينين “.

وتابعت “يمكن شوي اللي يختلف عليكم ويخلي ملامحي ميكس بين عربية واجنبية هو خشمي قصته اوروبية طبعا بدون اي تجميل لكن هذا الشيء ورثته من وحدة من جداتي لأنها كانت هي الوحيدة اللي فيها عرق مو بدوي فبس أنا وأختي الصغيرة اللي عنا هذا الخشم”.

وقد اثار تعليق مروة راتب موجة من السخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب احدهم: “واضح انها ماعملت تجميل لخشمها بس شالته وحطة واحد بداله”.

اشبك تقولك ورثته من وحده من جداتها فيها عرج اوربي ركز بعيون النجلاء ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — نورا. (@justme047) April 8, 2021

كما نشر البعض صور قديمة لها وعلق احدهم عليها “صادقه واضح الخشم الاوروبي وراثه”.

هذه هي نفسها مستحيل — Abdu Sh (@AbduShamli) April 8, 2021