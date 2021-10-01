شاركت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تصف نفسها بإنها أجمل نساء الكون وأكثرهن فتنة.

وكانت مروة راتب تقف في غرفة نومها وتوجه كلامها الى المرآة قائلة: “مرآتي يا مرآتي من اجمل نساء الكون جمالا واشدهن فتنة” لتجيب نفسها ضاحكة “بدون ادنى شك مروة راتب”.

من ناحية أخرى، هاجمت مروة راتب طبيباً لبنانياً كان قد وصف شكلها بأنه “غير محبذ” مشيراً إلى أن التجميل أمر جيد ولكن ضمن حدود، مع الأخذ بعين الإعتبار ما يليق بجسم الإنسان، وأنه على الممثل أن يبقى ضمن إطر الجمال الطبيعي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



اللافت في القضية، أن راتب ظهرت من خلال الفيديو الذي نشرته، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية، وقالت “دكتور من لبنان يتكلم عني ليصير تراند، شكلك عم تكش ذبان، ولو شو يا خيي، شكلها العيادة عم تصفر، ما في زباين، بدك تشد حالك شوي بركي يتصير رجال، لأتمكن من تحديد هويتك، وضعك كتير غريب”.