أطلت الفنانة شمس الكويتية في فيديو جديد على متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي شاركتهم فيها ضيقها من الحاح ثلاثة رجال عليها بالزواج مؤكدة انها ترفضهم الثلاثة.

وكانت شمس الكويتية تجلس وتأكل المانغو بطريقة مثيرة ثم قالت “تعرفون ليش متوترة واكل شي حلو اخر الليل اليوم متقدملي ثلاثة اشخاص ورب الكعبة وما ابغى ولا واحد منهم”.

وشكت شمس من الحاحهم قائلة “اقولهم ما ابغى يقولون لا انت لازم تسوين عائلة وبيت” وتابعت “والله ما أبغى يا ناس افهموا”.

واضافت انها قالت لاحدهم ان المستوى الفكري يجب ان يكون متقارب فأجابها “انا عندي شهادة خريج بترول” فقالت ساخرة “هذا شو ترد عليه شو دخل البترول بالتقارب الفكري يعني ما فاهمة انت جاية تتوظف في ارامكو؟”.

وأكدت شمس أنها لن تقتنع بوساطة أحد لافتًة إلى أنه ليس إنجازًا أن تتزوج المرأة وتُنجب أطفالًا..فالكلاب والقطط في الشوارع يفعلونها وينجبون، إذا فليس إنجازًا للمرأة أن تفعل ذلك، معقبًة: “أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج”.

وأردفت شمس: “كلامي لفانزي ترضون يجيكم حد عاوز يتزوجكم غصب ويسوي إغراءات غصب أنا بجيبلك وأنا بحطلك هي المرة تنشرى.. أنا ما ابيك لو تجيبلي العالم وأنا للحين مو شايفة رجال يملى ذا العين والله ومحمد رسول الله إن لو جه الرجال اللي يملى عيني قسمًا بجلال ربي لو ما عنده ياكل لكن يملى عيني راح أتزوجه”.

وتابعت قائلةً: “إذا الشباب نفسهم يقولون ما عاد في رجال كيف أنا مرة وأقول في رجال ما عاد في.. أنا ماني شايفة للآن الرجل اللي يغريني يخليني أركض وراه.. أنا لو بغيت حد راح اركض وراه وأقول على سنابي أنا شمس أبغى فلان وراح أتقدمله واطلبه للزواج”.

واستطردت: “وش تبون بواحدة فيني.. ترا أنا شديدة قوية خبلة فنانة متحررة ما عندها رأس ما عندها رأس ما عندها كبير رأسها هو اللي يمشيها وش تبون تتعبون حالكم وتوسطون عالم ودنايا وإغراءات وفلوس وبيوت.. أعطني فرصة أنت ياللي تدورني إني أجيك”.

واختتمت قائلًة: “المرة الصانعة هي اللي تروح تطلب الرجال لما تلاقي الرجل اللي يملى عينها ويسد عينها.. ما أحب لساني لما ينطلق فخلوه.. سيبونا من هالسيرة هذه رسالة وجهتها للمهاطيف الثلاث ما أبيكم”.