أثارت الفنانة المغربية، المقيمة في الامارات، مريم حسين موجة واسعة من الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو تطلب فيه دليل شرعي لإثبات أن المناكير حرام في الصلاة

وظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي جالسة عى الأرض وتوجه رسالة إلى متابعها تسأل فيها عن دليل شرعي يثت أن المانيكير يبطل الصلاة، قائلة: “بشوف كتر من البنات منتقبات ومحجبات ويضعون المانيكير معقول كل هادول الناس غلط، وينه الدليل الشرعي اللي ثبت أن المانيكير حرام في الصلاة”.

وبمجرد نشر مريم حسين لمقطع الفيديو انهالت عليها التعليقات الناقدة ومن بين التعليقات: “طيب المناكير مو حرام بس انها تمنع وصول الماء الى البشره توضي وحطي مناكير وعادي صلي فيهم اذا نقض وضوئك امسحيهم وتوضي”، “عساك با الحرام صايره الاخت شيخه مابقى غير انتى تفتين با الدين هزلة والله”، “اعوذ بالله من هالاشكال ماضيع اجيالنا غير الي يفتون من رايهم”، “عدلي جلستك بالاول و انت تكلمي الجمهور هادي جلسه واحدة بتنصح بالصلاه و حاطه مانكير كمان الله يهديكي بس”.

اجتهادات مبنيه على نقطة ( كل مايمنع وصول الماء الى الجلد فالوضوء باطل ) وعلى هذا القياس العلماء استنتجوا ان المناكير تمنع وصول الماء الى الاظافر لانها صبغة تحجز ذلك

اذاً فهي لاتجوز والوضوء باطل — 🅼🆉🅽 (@alsahad_4) April 16, 2021

تبيً حد يقنعها! لو تبي فتوى تتصل ع مشايخ بدار الافتاء مب تجي تسولف ع السناب — ف (@smallth16148018) April 16, 2021

الفنانة المغربية مريم حسين كانت قد تعرضت لموجة من الهجوم بعد مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسخر من طريقة طلاق هند البلوشي من علي يوسف، وعلقت على زواجها سراً قائلة: “اللي بتتزوج سر بتترمي مثل الكلبة”.

وقالت مريم حسين: “فنان ما طلق فنانة عبر السوشيال ميديا ثلاث طلقات، كان ينقص فقط أن يقول ارفع الرابط وستجد قسيمة الطلاق، لا أعرف كيف يوجد ناس يفضحون أنفسهم بهذا الشكل، إذا بليتم فاستتروا لكن للأسف أصبحت السوشيال ميديا فضائح وتشهير”.

وأضافت الفنانة المغربية: “المرأة التي تسمح أن تتزوج بالسر من رجل أهانت نفسها، ازم تعرف إنه راح تضل طو عمرها في السر، أو راح يرميها رمية الكلاب لأنها هي من سمحت له منذ البداية، والمرأة التي تتزوج سراً رجلاً متزوجاً سيحدث كما حدث.. فضائح وتشهير.. لا أعرف لماذا الزواج والطلاق على السوشيال ميديا، أنا سمعت كلمة طالق 3 مرات والله بضحك، ناقص فقط يقول لو سمحتم ارفعوا اللينك ستجدون ورقة طلاقي، أرجوكم احذروا زواج السر”. كانت مريم حسين، الأنظار بلقطات دافئة مع ابنتها وحركات عفوية خلال لعبهما معاً على الثلج، ونشرت الفنانة الشهيرة صور طريفة لهما تفاعل معها متابعيها.