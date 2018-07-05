شاهد : مريم حسين تكشف لأوّل مرّة عن وجه ابنتها كاملًا.. هل خفتَ نجمها؟

كشفتْ الفنانة مريم حسين، لأوّل مرة، عن وجه ابنتها أميرة الفيصل، البالغة من العمر عامًا واحداً بوضوح، في فيديو لها عبر صفحتها بتطبيق”سناب شات”.

وظهرتْ ابنة مريم حسين، التي عادة ما تحرص على إخفائها، بوجهها كاملًا، خلال تصوير الممثلة المغربية لوقائع إجازاتها الصيفية مع أسرتها.



ونشرتْ الفنانة المغربية الشهيرة من قبل، صورة لابنتها، عندما كانت بعمر الستة أشهر عن طريق الخطأ، ولجأتْ وقتها إلى الشرطة لمقاضاة كل من تداول صور ابنتها، كما طالبتْ متابعيها في فيديو أثناء بكائها، بعدم تداول صور صغيرتها، والتوقّف عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.