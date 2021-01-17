تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين لمقلب طريف من شقيقها الاصغر اسماعيل حيث فاجأها بموقف اصابها بالرعب أثناء اصطحابها بنزهة في السيارة.

وشاركت مريم حسين متابعيها على انستغرام بمقاطع فيديو نشرتها عبر خاصية الستوريز ظهرت فيها بالسيارة مع شقيقها وعلقت على اولها قائلة: “اليوم اخوي اسماعيل طلعني طلعة ما راح انساها”.

وتظهر مريم بعدها وهي تطعم احد الجمال وهي خائفة من نافذة السيارة لتبدأ بعدها بالصراخ بشكل هستيري بعد ان ادخل الجمل رأسه داخل السيارة مع استمرار شقيقها في اطعامه.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين وتعاطف معها الكثيرون حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “يمه لو انا وقف قلبي” و “مالومها عادي فيه ناس تخاف من الحيوانات وانا منهم ” و “ والله لو انا مكانها بيغمى عليه من الخرعه”.

يذكر أن مريم حسين قد نفت مؤخرا ارتباطها وأكدت أن الشخص الذي تحدثت الشائعات عن ارتباطها به هو صديقها وكتبت: “لا مستحيل مصطفى صديق مراقب”.