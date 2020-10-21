أثارت الفنانة المغربية ​مريم حسين الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو مع الفنان اللبناني ​جو رعد خلال زيارتها لصالون الحلاقة الخاص به في العاصمة اللبنانية بيروت

.وقالت حسين لرعد في الفيديو:”أنت أول شخص أقابله في لبنان. هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: “يعني لازم تفضحينا”.

في غضون ذلك قالت مريم حسين إن كل إنسان حاقد يلجأ إلى انتقادها عليه أن يتذكر أن “الكارما” متواجدة في الحياة ويمكن أن يرتد الأمر وينعكس سلبا عليه. ودافعت مريم حسين عن الانتقاد الذي تعرضت له من متابعين بعد نشرها مقطع فيديو يجمعها بالفنان جو رعد، أثناء خضوعهما سويا لجلسة تصوير، داعية كل شخص يعتبر هذا الفيديو “مثيرا” أن يتجه إلى طبيب نفسي لمعالجة عُقدِه.

وتأتي زيارة مريام حسين إلى لبنان بعد المشكلة الأخيرة التي تعرضت لها في دبي، حيث أجرت الشرطة تحقيقا معها بسبب إقامتها حفلين لعيد ميلادها في مطعمين بحضور عدد من الأشخاص، مخالفةً التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ ظهرت خلال فيديوهين نشرتهما عبر سناب شات برفقة عدد كبير مع صديقاتها وهي تقبلهن وتلتقط معهن الصور دون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي، قبل أن تقوم بحذف هذه الفيديوهات لاحقاً. وقد دفعت مريم حسين غرامة مالية مقدارها حول 10 آلاف درهم نتيجة مخالفتها، بخاصة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبدا مع كل مخالف.