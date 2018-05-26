شاهد.. مسلسل “الرحلة” ضحية خطا اخراجي بسبب شعر ريهام عبد الغفور

كثير من المسلسلات التي تعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني الحالي وقعت في أخطاء إخراجية لاحظها الناقدون السينمائيون أو حتى الجمهور.

وهذا ما حصل مؤخراً مع مسلسل “​الرحلة​” الذي يقوم بإخراجه حسام علي وبطولة الممثلين باسل خياط، ​ريهام عبد الغفور​ وحنان مطاوع، فقد لاحظ المشاهدون أن عبد الغفور تظهر في الحلقات الثمانية الأولى بشعر مموج وبلا مكياج تماشياً مع شخصيتها، إلا أنه في الحلقة التاسعة وقع الخطأ.

ففي هذه الحلقة وتحديداً في الدقيقة الـ15 تستيقظ عبد الغفور من النوم بشعرها المموج لتتفاجأ بأن إبنتها ليست في البيت، لتخرج إلى الشارع تجري للبحث عنها ولكنها تبدو هنا بشعر منسدل بلا تمويج.