نشبت مشاجرة في كواليس تصوير مسلسل ” نسل الأغراب ” بين مخرج العمل ” محمد سامي ” وعدد من العاملين في المسلسل والتي وصلت إلى الاشتباك بالأيدي .

وذلك بعد مطالبة حوالي 400 شخص من العاملين في المسلسل الحصول على أجورهم خاصة بسبب حالة الغضب التي انتابتهم بعد قيام محمد سامي بالتعدي على سيدة ورجل وطردهم من التصوير الذي يتم في مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر لعدم تنفيذهم لتعليماته بالشكل الذي يريده .

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ما حدث ويظهر فيه حالة الفوضى الشديدة وتدافع عدد كبير من المشاركين في العمل مما أدى إلى تدخل أمن مدينة الإنتاج للسيطرة على الموقف كما تم إيقاف التصوير دون إكمال المشاهد التي كان من المفترض تصويرها .

يذكر أن مسلسل ” نسل الأغراب ” من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ودياب ونجلاء بدر وأحمد مالك وفردوس عبد الحميد وأحمد داش وإنجي المقدم وأحمد صلاح السعدني وهبة مجدي وتأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي .. ومن المقرر عرضها في رمضان 2021 .