شاهد.. معتز مطر يهاجم فيفي عبده!

هاجم مذيع قناة الشرق معتر مطر مواطنته الفنانة والراقصة فيفي عبده بعد الظهور الاخير الذي شتمت فيه الفنان والمقاول محمد علي.

وبحسب معتز مطر فإن فيفي عبده تلقت اتصالا وطلب منها الرد بهذه الطريقة حيث قال “واضح ان حد هزأها وشتمها ومسح بيها الارض وقلها ايه يا فيفي انت نسيتي نفسك ولا ايه يا روح امك” وتابع “المكالمة نصا هذا مش تنبأ”.

واستغرب معتز مطر ان يتم الدفاع عن الجيش المصري بهذه الطريقة قائلا “تصور عشان تدافع عن الجيش المصري تجيب فيفي عبده ومحمد رمضان وحمو بيكا”.

وكانت فيفي عبده قد شنت هجوما لاذعا على الفنان محمد علي مستخدمة عبارات وشتائم من العيار الثقيل وذلك بسبب الفيديوهات التي ينشرها ويتهم بها مسؤولين بالفساد ودعوته الشعب الى التظاهر للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.