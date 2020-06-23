حلَ الفنان السوري معتصم النهار ضيف على الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار في برنامج “الاحد منحكي” المذاع على شاشة قناة الـ “ام تي في” اللبنانية حيث تحدث عن عدد من المواضيع بين فنية وشخصية.

وروى معتصم النهار، خلال اللقاء، ظروف نجاته مع زوجته لين برنجكجي من قصف صاروخي استهدف المنطقة التي يسكن فيها في العاصمة السورية دمشق عام 2018.

وقال معتصم النهار ان الصاروخ ضرب منزله وسبب اضرارا كبيرة في منزله وسيارته ولكنه استطاع الهرب مع زوجته لين، التي كانت حامل وقتها, وقاد سيارته الى مكان بعيد بعد ان شعر ان منطقتهم كانت مستهدفة وان الصواريخ كانت تضربها بكثرة.

وتابع معتصم النهار انه بدأ بالبكاء بعد هروبه قائلا “وقتها صرت ابكي لان اول مرة اتعامل مع هكذا موقف” ثم استطرد قائلا “انا ما خفت على حالي كنت خايف على لين بس بكيت من الوضع العام لان كل يوم منقوم الصبح يالله اليوم احلى بتردي تنصدمي بالواقع اكثر واكثر”.