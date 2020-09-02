يبدو أن الفنان السوري معتصم النهار قرر الرد بشكل غير مباشر على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي شنّت هجوماً واسعاً عليه خلال لقائها الإذاعي مؤخراً وذلك عبر الاستعانة بأغنية للفنان المصري محمد رمضان.

فقد قام معتصم النهار بنشر مقطع وهو يتفاعل مع كلمات أغنية “السلطان” لمحمد رمضان عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستغرام والتي تقول كلماتها: “انا عارف إن إسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق يبعته رب العالمي”.

وبعد نشر هذا الفيديو، قامت العديد من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير بتناقله معتبرين ان معتصم النهار على نضال الاحمدية.

يُذكر أن نضال الأحمدية، وصفت الممثل السوري معتصم النهار بأنه “خيال صحرا بالأعمال”، قائلةً: “مصدق حاله”، معتبرة أنه فشل بمسلسل “ما فيي”.

ولم تكتفِ نضال بذلك، بل وجهت له رسالة قالت فيها: “انت كتير حلو، ومع قصي خولي ونادين نجيم شفتك ممثل تحت إدارة المخرج العظيم فيليب أسمر.. ما تصدق حالك لأنه ما رح تصير تيم حسن أو قصي خولي ولا كل الأساتذة الفنانين بسوريا”.

واعتبرت نضال الأحمدية أن معتصم النهار عليه أن يثابر أكثر ويتواضع، معلقة: “متل ما همة طلعوا واتعزبوا وانقهروا اشتغل على حالك متلهم” ، مضيفةً: “كتير مصدق حاله.. روق يا زلمة على حالك شوي.. وبده طبيب نفسي”.