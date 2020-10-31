أشعل الفنان المصري عمرو دياب، أجواء ختام مهرجان الجونة، وذلك بعدما أحيا الحفل الذي تلى توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

فقد أطل الهضبة على المسرح وقدّم باقة من أجمل أغنياته منها: أماكن السهر، برج الحوت، يتعلموا، دا لو اتساب، يوم تلات، أغنية وياه، بالاضافة الى أغنيته الجديدة “الجو جميل” التي أطلقها قبل أيام عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس.

هذا، وخطف “دياب” الأنظار باللوك الجديد الذي اعتمده مؤخراً خاصة بعدما أطل منذ أيام بشعر أشقر.

كما انتشر عبر المنصات الإجتماعية عدة فيديوهات للممثلة دينا الشربيني التي كانت تلتقط الصور مع الجمهور بالتزامن مع تقديم عمرو دياب وصلته الغنائية، حيث ظهرت بلوك جديد وقد قصت شعرها.

كما ظهرت دينا الشربيني وهي تمسح دموع احدى معجباتها التي كانت من تبكي من الفرحة للقائها بها.