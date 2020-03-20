شاهد.. مغني “بنت الجيران” يثير الغضب بسخريته من اجراءات الوقاية من الكورونا!

أثار الفنان المصري الشعبي عمر كمال، صاحب أغنية بنت الجيران، وزميله “رضا البحراوي”، موجة غضب على مواقع التواصل بعد سخريتيهما فيه من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

فقد ظهر عمال كمال، فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،وهو يسخر من مطالبات البقاء في المنزل وعدم الخروج، وعدم المصافحة بالايدي والامتناع عن “القبلات والاحضان” حيث قام باحتضان زميله رضا البحرواي وتقبيله.

وقال عمر كمال “مش لازم نحضن بعض” ليرد عليه رضا البحراوي “مش لازم نحضن بض هات بوسة” ليتابع بعد تقبيله “عادي يعني نحنا نبوس بعض احنا ربنا حامينا والله”.

وقد أثار الفيديو ردود فعل غاضبة، كان من بينها للاعلامية ريهام السعيد التي اعادت نشر الفيديو وعلقت كاتبة: “انا غلطانة اني كنت بدافع عنكم بس فعلا امثالكم الي هيودونا في ستين داهيه بتضيعوا مجهود دوله بحالها و إنتوا بيسمعوكوا ملايين”.