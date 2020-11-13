مازح الفنان اللبناني راغب علامة صديقته الفنانة التونسية لطيفة، حيث التقط فيديو لها وهي تتناول الغداء برفقة مجموعة من الأصدقاء، دون ارتدائها الكمامة.

فقد نشر راغب علامة مقطع فيديو على احد حساباته على مواقع التواصل الجتماعي حيث ظهر وهو يضع الكمامة بينما كانت لطيفة تقف الى جانبه وسألها “لطيفة ليه ما بتحطي الكمامة؟” ما أثار ضحكات الحضور.

وعلقت الفنانة لطيفة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “راغب دايمًا بيورطني، وإحنا بنأكل قالي شيلي الكمامة، بعد كده بيقولي أنتِ ليه مش حاطة الكمامة.. هو ده راغب بقى”.

راغب دايما بيورطني و احنا بناكل قاللي شيلي الكمامة بعد كدة بيقوللي انتي ليه مش حاطة الكمامة .. هو ده راغب بقى #راغب_علامة @raghebalama pic.twitter.com/uzkAJYMgVN — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 12, 2020

كما عادت لطيفة ونشرت فيديو اخر جمعها براغب علامة وكتبت: “راغب بيعترف اهو انه هو اللي قاللي اشيل الكمامة و احنا بناكل”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور، وأشادوا بخفة دم الثنائي وعلاقتهما المميزة،