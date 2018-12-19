شاهد.. ملاك الكويتية تدافع عن الوسط الفني: ” كل المجتمعات فيها الزين والشين”

نشرت الفنانة ملاك الكويتية عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو، أعربت فيه عن استيائها الشديد من بعض الانتقادات والتعليقات السلبية التي تسيء إلى سمعة مشاهير الوسط الفني.

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وقالت “ملاك” في الفيديو: “نحنا ما نسمح لأي إنسان يغلط على الوسط الفني، كل المجتمعات فيها الزين والشين (السيئ)، وأيضا الوسط الفني ذات الشيء، أنا مو زينة أنا عندي رب يحاسبني وأهل، أنت ما تحاسبني، طول ما أنا ما تعديت حدودي عليك وما غلطت عليك أنت ما ايلك شغل فيني”

وأضافت: “الكل يغلط على الوسط الفني ومشاهير السوشيال ميديا، حتى لو كان بينا خلافات نحنا ما نرضى على بعض، عشنا وياهم أيام حلوة وتقاسمنا هموم بعض وكلنا وشربنا مع بعض، أنا انقهر لما شوف زميل أو زميلة من المشاهير مسوين عليه حملة”.

وتابعت: “أنتوا يوم من أيام عملتوا حملة منشان تابعونه، ليش تعملون حملة لأنكم ما وصلتوا إلى نجاحه وشهرته ولأنه اعتمد على نفسه، لما تشوفونه بالشارع يقولولنا يا ريت تعملوا تتكلموا عن هذا الموضوع في المسلسل القادم، يعني يريدون المشاهير يصيرون عبيد أفكارهم ما يريدون إلا نتكلم إلا بالشيء هم يطلبونه، لا مو بكيفك نحنا نقول كل شيء نبيه طالما ما اتعديت عليك”.

واستطردت: “وإذا رأينا مو عاجبكم لا تابعون، وأنتوا مو مجبورين تابعونه، ما حدا غصبكم أنتوا تابعتوه بكيفكم ومزاجكم، مين علم هل عيال إنهم يغلطون وينتقدون المشاهير بطريقة غير مؤدبة، وما حدا طلب منكم تقولوا عنه قدوة أنتوا بكيفكم عملتوه قدوة”.