احتفل الملحن ” محمود الخيامي ” يوم الجمعة الماضية بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ” أمنية ” ونشر مجموعة من الصور من الاحتفال عبر حسابه على موقع تويتر .

وكتب محمود الخيامي في تعليقه على الصور : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت خطبتي علي الحبيبة اللي قلبي اختارها وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل طول العمر سوا ويرزقنا البركة وما يحرمناش من بعض ” .

وتابع : ” رحلة حب في أسبوعين ختامها خطوبة وقريبا إن شاء الله الزواج .. ربنا كريم ” .

وتفاعل مع الصور عدد من المتابعين والفنانين أيضا الذين حرصوا على تقديم التهاني لمحمود الخيامي فجاء من بينهم الفنان ” أحمد جمال ” الذي كتب قائلا : ” مليون مبروك يا حودة يا قمر ربنا يتمم بخير يا حبيبي ” .

فيما كتبت الإعلامية ” لجين عمران : ” ألف مبروك ربنا يتمم لكم على خير ويسعدكم ” .