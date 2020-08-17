فاجأت الفنانة المصرية شيري مجدي الجمهور بظهورها بمقطع فيديووهي منهارة من البكاء وتشكو من انقطاعها عن العمل لمدة تجازوت الـ4 شهور.

وأوضحت شيري مجدي بأنها حزينة جدًا بسبب الظروف الحالية التي تمر بها، مشيرة إلى أنها يتيمة الأبوين ولا تجد من يعيلها ولا تريد اللجوء لوسائل خاطئة حتى تستطيع العيش بكرامة، وقالت: ” أنا في ضيقة كبيرة أوي، بقالي 4 شهور ومحتاجة الناس تقف جنبي، واللي كلمته محدش حاول يساعدني، أنا يتيمة ومفيش أي شغل نهائي الفترة دي”.

وأضافت: ” أنا مش عايزة أكون شمال مش عايزة حد يجبرني على حاجة، أنا بس بطلب المساعدة، أنا مش عايزة أكون كده.. اسفة على الفيديو لان كلنا لينا لحظة ضعف الطاقة بتخلص ..انا شيلت الفيديو ومن فضلكوا اي حد نزل الفيديو عنده يشيله الموضوع كان خاص مكنتش حابة انه ينتشر كدا .. ومتشكرة جدا جدا لمحبتكم ودعمكم ليا .. ربنا يدبر امورنا جميعا”.

‏وشيري مجدي ممثلة شابة مصرية ومن أشهر أعمالها دور فرح فى مسلسل اسم مؤقت إخراج أحمد جلال، ودور عزة في مسلسل بين السرايات إخراج سامح عبد العزيز، ودور سمية في مسلسل قلوب، ودور أشواق في مسلسل رقم مجهول.

‏كما شاركت في فيلم “أمن دولت” وفيلم “توم وجيمي” وإخراج أكرم فريد، ومسلسل مليكة مع دينا الشربيني، وظهرت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسلي فرصة تانية مع ياسمين صبري، ورجالة البيت مع أحمد فهمي وأكرم.