أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر صور مجمعة للنجمة العالمية «كيرا نايتلي»، التى أثارت جدلًا كبيرًا، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة السورية «كندة علوش» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

وشبّه الكثير من الجمهور، ملامح وجه النجمة السورية بالنجمة البريطانية العالمية، وذلك بسبب التقارب في شكل الوجه والتشابه الكبير في شكل الإبتسامة، وعلّق أحد المتابعين علي تلك الصور المتداولة قائلاً :”سبحان الله يخلق من الشبه اربعين فعلا الشبه كبير بينهم”.

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من ناحية أخري، تعاقدت الفنانة السورية كندة علوش والفنانة المصرية إنجي المقدم على مسلسل جديد يحمل اسم «الستات بتعرف تقتل» من إخراج محمد سلامة.

وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل «الستات بتعرف تقتل» في التحضير والاستقرار على باقي الأبطال، على أن يبدأ تصويره في شهر أغسطس الجاري، حيث يجري مخرج العمل معاينة أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يلاقي المسلسل نجاحًا واسعًا

المسلسل تدور أحداثه في 12 حلقة، وتحيط به حالة من الغموض، ومن المقرر عرضه على منصة “شاهد VIP” الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري عقد الجلسات التحضيرية مع فريق العمل للاتفاق على تفاصيل العمل، والمسلسل يضم عددا كبيرا من الأبطال مثل كندة علوش وإنجي المقدم وأحمد توفيق وغيرهم الكثير من النجوم.

فيما كانت آخر أعمال كندة علوش حكاية «ضي القمر» من «مسلسل إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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