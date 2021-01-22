أطلت الفنانة المصرية منال سلامة بصورة مغايرة تماماً عما اعتادت الظهور به، حيث ظهرت فى مقطع فيديو وهي ترقص برفقة ابنتها أميرة عادل أديب.

وشاركت منال سلامة الفيديو مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت مع ابنتها وهما ترقصان بطريقة هيستيرية على إحدى الأغانى الأجنبية وعلقت عليه كاتبة “بنتى جننتنى”.

وقد أشاد متابعو منال سلامة بطرافتها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “عسل يا منال انتي و اميره عاملين دوتو يجنن” و “عسولات جداااا ”.

يذكر ان أميرة هي ابنة الفنانة منال سلامة من زوجها المخرج عادل أديب شقيق الاعلاميين عمرو اديب وعماد الدين أديب.

وتحرص أميرة على مشاركة يومياتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع انستغرام والذي يتابعها عليه أكثر من 200 ألف متابع.